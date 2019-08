42 mil árvores vão ser plantadas em oito concelhos algarvios

© Página do evento no facebook

No próximo mês de novembro, vão ser plantadas cerca de 42 mil árvores em oito concelhos algarvios, no âmbito do projeto "Operação Montanha Verde".

As empresas Algar e Zoomarine assinaram, no dia 7 de agosto, um convénio de cooperação para promover a plantação, em regime de voluntariado, de árvores de distintas espécies (sobreiros, azinheiras, medronheiros, carvalhos-portugueses e ciprestes) nos concelhos de Silves, Loulé, Portimão, Monchique, Lagoa, Olhão, Tavira e São Brás de Alportel.

A ação realizar-se-á no dia 10 de novembro, um domingo, para famílias e público em geral, e a 11 de novembro, uma segunda-feira, também para grupos escolares.

De acordo com a informação disponibilizada pelos promotores da iniciativa na página oficial da Environmental Global Facilities (EGF), "o objetivo desta ação é sensibilizar a população para a importância da proteção da floresta, sobretudo tendo em conta os inúmeros incêndios que se têm feito sentir no nosso país e em particular na região. As consequências afetam a biodiversidade, por vezes extinguindo plantas e animais, desnudam solos que em circunstâncias atmosféricas extremas, como as chuvas intensas, sofrem arrastamentos e perda de terras".

A iniciativa, que conta já com a participação de centenas de voluntários, pretende, assim, "incentivar os algarvios a plantarem uma árvore, como forma de contribuírem para o aumento da cobertura vegetal da região".

A Algar compromete-se a cooperar de forma ativa e operativa com o Zoomarine e os seus representantes nas ações logísticas, técnicas, conservacionistas, educacionais e afins inerentes à operação.

A empresa disponibilizará gratuitamente o composto orgânico Nutriverde, produzido através de resíduos verdes gerados na região, que será utilizado na plantação das árvores em cada um dos 8 municípios a participar na campanha, bem como sacos e contentorização para a separação e deposição dos resíduos recicláveis produzidos pelos participantes durante a realização da campanha, assim como a sua posterior remoção e encaminhamento para adequada valorização.