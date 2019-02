300 pessoas subiram o Chiado contra o fascismo. Menos de um décimo chamou por Salazar

Na Escola Básica dos Coruchéus, Lisboa, os alunos estão a aprender a andar de bicicleta com segurança. É aqui que começa a prevenção. Nesta sexta-feira, CDS e PEV propõem no Parlamento que o seguro escolar passe a cobrir acidentes com velocípedes. Já o PAN quer um grupo de trabalho sobre mobilidade relacionada com as bicicletas.