O ataque alemão foi no sábado 24 de agosto e envolveu mais de 500 bombardeiros nazis. A batalha no ar com a RAF deixou pelo menos 47 deles no chão. DN titulava, na segunda-feira 26 de agosto: "A 8000 metros de altura os caças ingleses travaram combate com 500 aviões alemães". E no texto referia os aviões nazis como "os nossos".