Taxa de desemprego cai para mínimo de 6,1% no primeiro trimestre

O primeiro-ministro, António Costa (C), ladeado pelo secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro (E), e pelo ministro adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira (D), cumpriemnta a bancada parlamentar socialista no final do debate sobre o programa do XXII Governo Constitucional, na Assembleia da República.

A taxa de desemprego nacional bateu um novo mínimo de 6,1% da população ativa no terceiro trimestre, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quarta-feira. A incidência do desemprego tinha sido de 6,3% no segundo trimestre. A taxa de desemprego jovem também aliviou.

De acordo com o novo inquérito ao emprego do INE, o país tinha neste trimestre que apanha os meses de verão cerca de 323,4 mil pessoas sem trabalho, o que representa uma redução expressiva de 8,3% face ao terceiro trimestre do ano passado.

O peso do desemprego jovem (15 a 24 anos) também aliviou, depois de um ligeiro agravamento no trimestre precedente. Segundo o INE, a taxa de desemprego jovem desceu para 17,9% da população ativa naquelas idades.