Incêndios: Três aldeias de Oleiros estão em "risco efetivo"

Três aldeias do concelho de Oleiros estão em "risco efetivo" por causa do incêndio que lavra deste sábado e que já se estendeu aos concelhos de Proença-a-Nova e Sertã, segundo a Proteção Civil. Até ao momento há a registar uma vítima mortal (um bombeiro de 21 anos) e sete feridos, cinco deles ligeiros e dois graves.

"Temos três aldeias, Vale da Lousa, Pedintal e Vale da Cuba [Oleiros] que têm estado em observação muito apertada da GNR e do Serviço Municipal de proteção Civil. O risco é efetivo mas, com a concentração de meios projetado para a defesa destas aldeias, o risco é menor", afirmou, em conferência de imprensa, o Comandante Operacional de Agrupamento Distrital do Centro Sul (COADCS), Luis Belo Costa.

Durante este domingo estiveram no local a combater as chamas 854 operacionais, apoiados por 264 viaturas e 14 meios aéreos. "É um empenhamento musculado. Ainda estamos à espera da chegada de mais três grupos de reforços, o que implica mais uma centena de operacionais", explicou Belo Costa.

No sábado, dois moradores do lugar de Cabeço, no concelho de Oleiros, tiveram de ser evacuados. Os danos em edificações ainda estão por apurar: "Ainda é cedo. O objetivo é dominar o incêndio em primeiro lugar."

Belo Costa realçou que a estratégia delineada durante a manhã para este incêndio assentava no respeito pela meteorologia ao longo do dia. "O vento que iria dar uma oportunidade de intervenção de cerca de quatro horas, para o esforço de combate, acabou por não dar os resultados, uma vez que quatro horas é muito pouco num terreno especialmente difícil", disse.

O incêndio de Oleiros é um dos sete ativos estes domingo.

Ministro antevê mobilização até terça ou quarta-feira

O calor, as altas temperaturas e o vento têm sido aliados das chamas. As previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio rural, os ministros da Administração Interna e do Ambiente e Ação Climática determinaram este domingo a Declaração da Situação de Alerta em todo o território do Continente. De acordo com o documento, "a situação de alerta abrange o período compreendido entre as 00:00 horas do dia 27 de julho e as 23:59 horas do dia 28 de julho".

"Esta declaração decorre da necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de reação face ao risco de incêndio máximo e muito elevado previsto pelo IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera] na maioria dos concelhos do continente nos próximos dias".

No âmbito da declaração da situação de alerta, prevista na Lei de Bases de Proteção Civil, serão implementadas várias medidas, entre elas a "proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem".

Fica ainda proibida a realização de queimadas e queimas de sobrantes de exploração bem como a utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, bem como "a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas nos distritos onde tenha sido declarado o Estado de Alerta Especial de Nível Laranja ou superior pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil".

A declaração de situação de alerta proíbe ainda "trabalhos nos espaços florestais e outros espaços rurais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, com exceção dos associados à alimentação de animais e a situações de combate a incêndios rurais", tal como já tinha anunciado o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Em relação ao incêndio de Oleiros, que é de "grande complexidade", o ministro lembrou que "a prioridade é a salvaguarda da vida humana, com a realização das evacuações que se vieram a demonstrar necessárias". No entanto, é preciso ser realista e admitir que "possa envolver mobilização do dispositivo até terça ou quarta-feira, fazendo uma monitorização permanente do nível de resposta".