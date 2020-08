A2 já reabriu nos dois sentidos. Incêndio em Ourique em fase de rescaldo

A Autoestrada do Sul (A2), que foi cortada ao trânsito devido a um incêndio em Ourique atualmente em fase de rescaldo, já foi reaberta, indicou à Lusa fonte da GNR local.

"A situação está totalmente normalizada", disse fonte da GNR de Beja cerca das 18.15 horas.

A A2 esteve cortada nos dois sentidos cerca de duas horas depois de um alerta para incêndio na localidade de Cortes Pereira, concelho de Ourique, distrito de Beja, às 15.40.

Assim, durante a tarde houve a necessidade de "colocar uma equipa da GNR de Beja no sentido Sul/Norte a promover desvios junto aos nós de acesso [pelo IC1] de Aljustrel e Castro Verde", disse a mesma fonte, admitindo que a situação gerou "algumas filas de carros".

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja, contactado pela Lusa, apontou que o incêndio se encontra em fase de rescaldo.

De acordo com informação do site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o fogo, que chegou a mobilizar dois meios aéreos, foi dado às 15.37 e no local ainda permanecem 39 operacionais, apoiados por 16 viaturas.

*Notícia atualizada às 18.57 horas