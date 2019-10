Incêndio atingiu três armazéns numa zona industrial em Pinhal de Frades

O incêndio que deflagrou esta terça-feira em três armazéns em Pinhal de Frades, no concelho do Seixal, foi dominado cerca das 08:30, disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

A mesma fonte adiantou que o incêndio, cujo alerta foi dado às 06:35, não causou vítimas.

"O incêndio está dominado, encontrando-se no local 59 operacionais, com o apoio de 21 veículos. Sabemos que a cobertura dos armazéns colapsou, mas ainda não é possível quantificar danos", disse.

Os armazéns guardavam no seu interior, segundo o CDOS de Setúbal, vários produtos e equipamentos.

Anteriormente fonte do CDOS tinha dito à Lusa tratar-se de armazéns "com bens penhorados".

No local encontravam-se às 08:30 bombeiros, elementos da Câmara Municipal do Seixal e a PSP.