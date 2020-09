Idoso de 90 anos morre em assalto à sua casa em Cascais

Eram o terror do bairro. Abusaram de uma menina e esfaquearam o pai que a tentou proteger

De acordo com fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, um casal de idosos foi assaltado em casa no centro da vila, na União de Freguesias de Cascais e Estoril, sendo que o homem, à chegada das forças policiais, já se "encontrava sem sinais vitais".

A mesma fonte disse também que a mulher, de 88 anos, foi transportada para o Hospital de Cascais, por apresentar ferimentos físicos causados por murros.

Segundo o Cometlis, não há a indicação de utilização de armas no assalto e a investigação encontra-se a cargo da Polícia Judiciária (PJ).

O alerta para a ocorrência foi dado durante a noite, depois de um conhecido do casal não conseguir contactar com os idosos.

A PSP acrescentou que o assalto terá ocorrido pelas 16:00.