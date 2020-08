Homem mutilado encontrado morto em Ponte de Lima. Mulher estava amarrada com cabos elétricos

Ponte de Lima acordou esta quarta-feira como palco de um macabro homicídio cujos indícios parecem apontar para um crime passional galego. O desfecho trágico ocorreu na vila minhota e ter-se-á entretanto prolongado para a Galiza, onde o principal suspeito foi encontrado morto após ter-se atirado de uma ponte.

Um homem de Vigo procurado como suposto autor do crime macabro na vila portuguesa de Ponte da Lima saltou da ponte da Rande, sobre a ria de Vigo, esta manhã e o seu corpo foi encontrado sem vida por uma equipa da Guarda Civil e Salvamento Marítimo, informa o jornal La Voz de Galicia.

O corpo encontrado pela polícia espanhola foi identificado como o do suspeito do crime macabro que abalou Ponte de Lima esta quarta-feira, onde um homem de cerca de 50 anos com nacionalidade espanhola foi encontrado morto e mutilado nos genitais, numa casa alugada naquela freguesia de Ponte de Lima, onde estava também uma mulher espanhola, com cerca de 40 anos, ferida.

"O homem foi mutilado nos genitais. É a vítima mortal. A mulher foi encontrada amarrada, com cabos elétricos, com as mãos atrás das costas. Vai ser conduzida ao hospital para receber assistência médica. À chegada dos meios de socorro, a mulher indicou como suspeito o ex-marido, também de nacionalidade espanhola, residente em Vigo. O caso está a ser investigado pela PJ", informou a Guarda Nacional Republicana de Viana do Castelo.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado cerca das 08:42, tendo o caso ocorrido na Rua das Aluzelas, freguesia de Gondufe, Ponte de Lima, onde o casal estaria a passar um período de férias.

De acordo com informações do jornal La Voz de Galicia, a vítima mortal encontrada em Ponte de Lima apresentava mais ferimentos para além dos genitais mutilados e o homicídio terá sido realizado durante a madrugada.

O Jornal de Notícias refere que o ex-marido da mulher ferida, residente em Vigo, ter-se-á deslocado a Gondufe pelo menos duas vezes. A 10 de agosto, aliás, o suspeito e a mulher terão tido uma "discussão de quatro horas", durante a tarde, à porta de casa.

Segundo a mesma fonte do JN, dois homens foram vistos nas primeiras horas desta quarta-feira a entrar na casa onde se encontrava o casal, um deles de cara tapada.

Ao local compareceram dez operacionais e cinco viaturas dos bombeiros de Ponte de Lima, INEM e GNR.

Autoridades espanholas alertadas

A GNR de Viana do Castelo comunicou ao Centro de Cooperação Policial e Aduaneira (CCPA) existente na fronteira entre Valença e Tui, na Galiza, o crime ocorrido em Ponte de Lima a envolver cidadãos espanhóis.

A fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, contactada pela Lusa, explicou que o caso "foi comunicado ao CCPA para colocar em alerta as autoridades espanholas".

A mulher, recorde-se, "terá indicado como alegado autor das agressões o ex-marido, também de nacionalidade espanhola, e residente em Vigo", referiu a fonte da Guarda. E o homem procurado foi então encontrado sem vida na Galiza horas depois, na manhã desta quarta-feira, já depois de a polícia nacional ter montado uma operação de busca para vários locais em Vigo, bem como estações do comboio Celta, que liga Portugal à Galiza.

*atualizado às 14.15