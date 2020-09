Homem morre após queda de uma árvore em Miranda do Douro

Miranda do Douro

Um homem de 70 morreu nesta sexta-feira na sequência da queda de uma árvore em Águas Vivas, no concelho de Miranda do Douro, distrito de Bragança, indicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

"O homem estaria a proceder ao corte de um freixo quando a árvore se partiu e tombou, atingindo o septuagenário que acabou por ficar debaixo do tronco", concretizou a mesma fonte.

O óbito foi confirmado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O alerta foi dada às 08:43.

No local estiveram 16 bombeiros dos voluntários de Sendim que foram apoiados por seis viaturas, aos quais se juntaram as equipas médicas da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e a Viatura Medica de Emergência de Reanimação (VMER) do INEM.

A GNR tomou conta da ocorrência.