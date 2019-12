Homem morre ao ser atingido por foguete que lançava em Amares

Flávia Fróes. A advogada preferida dos traficantes de droga do Rio de Janeiro

Defende há 20 anos os criminosos mais temidos do Brasil. Não tem medo deles, nem dos que a criticam pela forma como ganha a vida. E de adepta do lema "bandido bom é bandido morto", como prega a extrema-direita, passou a ativista de esquerda. Ao ponto de já ter entrado com um pedido de impeachment contra Bolsonaro.