Homem detido por tentativa de homicídio de seis pessoas numa barbearia da Moita

A Polícia Judiciária (PJ) localizou e deteve um homem de 46 anos suspeito de seis crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, numa barbearia da Moita, no distrito de Setúbal, foi esta sexta-feira anunciado.

Segundo a força policial, em comunicado, o homem cometeu o crime em 30 de outubro, "com o intuito de se vingar de duas pessoas das quais suspeitava lhe terem assaltado a respetiva habitação", tendo-se dirigido à barbearia localizada em Alhos Vedros, na Moita, onde "era suposto encontrar os mesmos".

"Uma vez aí chegado, e num momento em que se encontravam seis pessoas no estabelecimento, entre as quais um bebé de seis meses e uma criança de oito anos, o arguido, empunhando uma arma de fogo efetuou vários disparos para o interior", relatou.

Em sequência, o detido acabou por "atingir na coluna lombar uma das pessoas adultas" que estava presente no local, a qual foi transportada ao hospital e submetida a uma intervenção cirúrgica, indicou.

Segundo a PJ, no dia do crime o homem colocou-se em fuga na sua viatura, mas acabou por ser detido e presente a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de apresentações trissemanais no posto policial da área de residência.