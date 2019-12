Homem detido no Montijo por matar cão da ex-namorada

Um homem de 38 anos foi detido, no domingo no Montijo, por matar com violência o cão da sua ex-namorada. Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a PSP adianta que os agentes foram chamados a casa da ex-namorada do detido pelas 19:00, tendo encontrado um "cenário macabro", no qual o cão havia sido morto, esfolado e esquartejado.

Perante esta situação, a PSP refere que o homem "foi de imediato detido" e procedeu-se à recolha e registo de provas.

A polícia apurou que o homem "terá sido motivado pela vontade de mostrar à sua ex-namorada o ressentimento que sente pelo final da relação". "

Depois de detido, foi presente "à autoridade judiciária" e vai aguardar o desenvolvimento do processo criminal em liberdade. "Foi-lhe imposta a medida de coação de termo de identidade e residência", indica a PSP.

Uma vez que o detido era visado em outros processos-crime por violência doméstica contra a sua ex-namorada, a PSP promoveu "de imediato" a reavaliação do nível de risco, de forma a que possa ser ponderada a necessidade de serem disponibilizadas à mulher medidas de segurança adicionais.

Atualizado às 11:35.