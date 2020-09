Homem de 58 anos morre em despiste de automóvel no concelho de Arraiolos

Um morto em acidente com quatro viaturas no Eixo Norte-Sul em Lisboa

Um homem de 58 anos morreu esta quarta-feira na sequência do despiste do automóvel que conduzia na Estrada Nacional (EN) 4, no concelho de Arraiolos, distrito de Évora, disseram fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 03:58, ocorreu ao quilómetro 131 da EN 4, entre a vila de Vimieiro, no concelho de Arraiolos, e a cidade de Estremoz.

A fonte da GNR adiantou que a vítima mortal era o condutor e único ocupante da viatura.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Estremoz, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 18 operacionais, apoiados por oito veículos, incluindo a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Estremoz.