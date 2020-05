Helicóptero cai em Góis com dois tripulantes a bordo

O helicóptero acidentado está ao serviço da Proteção Civil, no âmbito do combate aos incêndios

Um helicóptero de uma empresa privada caiu, este domingo, em Góis, na freguesia de Aigra Velha, enquanto efetuava voos de treino. A bordo, iam dois pilotos, segundo confirmou a Proteção Civil ao DN.

Apenas um dos tripulantes sofreu ferimentos ligeiros, sendo que o outro será transportado para o hospital por precaução. As autoridades estão a averiguar as circunstâncias do acidente. Até agora, sabe-se apenas que a viatura da Helibravo tombou para um dos lados durante a descolagem e destruiu uma hélice.

Fontes do setor aeronáutico explicaram à agência Lusa que o helicóptero acidentado está ao serviço da Proteção Civil, no âmbito do combate aos incêndios.

O acidente ocorreu pelas 17:20. No local estão agora sete veículos e 16 operacionais, entre os quais o INEM, bombeiros e GNR.