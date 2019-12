Governo autoriza abertura de curso de sargentos da GNR com 150 vagas

Governo explica que se as 150 vagas forem preenchidas, no final do curso, em 2021, haverá uma admissão média anual de 75 sargentos

O Governo autorizou a Guarda Nacional Republicana (GNR) a abertura de um curso de sargentos com 150 vagas, que poderá contribuir para a recuperação do número de militares nesta categoria, foi esta sexta-feira anunciado.

Num comunicado do Ministério da Administração Interna (MAI) é referido que o "curso 2019/2021 vai ser o primeiro dos últimos quatro anos, pois o anterior começou em 2015 e permitiu a admissão de 50 militares naquela categoria em 2017".

De acordo com a nota, os cursos de sargentos da GNR têm a duração de dois anos, com o segundo ano já em funções no terreno com o posto de furriel.

No final deste ano de estágio, os militares que tiverem aproveitamento são promovidos ao posto de segundo-sargento.

"O curso de sargentos tem o nível 5 de qualificação do Sistema Nacional de Qualificações, cujo regulamento foi publicado em setembro deste ano e que pretende contribuir para a valorização da carreira de sargentos", é indicado na nota.

O Governo explica que se as 150 vagas forem preenchidas no final do curso, em 2021, isso representará uma admissão média anual de 75 sargentos, 10% acima do número de referência para alimentar o respetivo curso de formação.

Segundo a nota do gabinete de Eduardo Cabrita, o curso contribuirá para a recuperação do número de militares nesta categoria, que registava um défice de 129 no final de 2018 (5% do total de 2.566 sargentos).

A autorização do Governo para o inicio do curso de sargentos com 150 vagas consta de um despacho publicado na quinta-feira em Diário da República.