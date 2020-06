GNR detém suspeito de usar antiga rota de contrabando para traficar droga

Em comunicado, o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, explicou que a detenção ocorreu ao abrigo de uma ação de patrulhamento e vigilância da fronteira terrestre, junto a uma antiga rota de contrabando", tendo sido "detetado, em território português, um veículo com dois indivíduos no seu interior, e um terceiro indivíduo a aproximar-se deles, vindo de Espanha".

"Este teria ido até à fronteira com os outros dois, tendo passado para o lado espanhol, a pé, para adquirir produto estupefaciente para os três. Ao regressar à viatura foi detido por tráfico de estupefacientes, apesar de ter tentado fugir assim que se apercebeu da aproximação dos militares", explica a nota.

Além da detenção, efetuada na segunda-feira, os militares da GNR realizaram ainda uma busca ao veículo e três revistas pessoais de segurança, tendo sido apreendidas 14 doses de cocaína, quatro doses de liamba e dose de heroína.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Os homens, de 34 e 44 anos, que inicialmente se encontravam dentro do veículo, estão referenciados por consumo de estupefacientes, tendo sido identificados e a situação comunicada à Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Viana do Castelo", especifica a GNR, acrescentando que o detido foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Melgaço.