Fim de semana começa com sol e acaba com chuva

Chuva intensa provocou cerca de 20 inundações no distrito de Setúbal e no Alentejo

Se tiver planos para andar ao ar livre durante o fim de semana, o melhor é aproveitar o dia de sábado. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA), a chuva regressa no domingo. E, prepare-se, vem para ficar.

"Hoje a amanhã temos alguma nebulosidade, mas pouca. A partir de domingo, a nebulosidade aumenta e começa a chover, inicialmente na região do litoral centro e, gradualmente, a chuva estende-se a todo o território", adianta Paula Leitão, meteorologista do IPMA.

A temperatura não deve sofrer grandes alterações até segunda-feira, com as máximas a manterem-se "bastante altas para esta altura do ano". Esta sexta-feira, por exemplo, chegam aos 25 graus em Beja e aos 26 em Évora e Santarém. Mas as mínimas "já estão baixas". Nas Penhas Douradas atingem os 5 graus e em algumas zonas de Trás-os-Montes podem mesmo chegar aos 4.

No domingo, a temperatura máxima já desce um pouco no Alentejo, sendo que na segunda-feira irá descer em todo o território nacional.

O vento não deverá dar grandes preocupações, já que irá soprar "geralmente fraco a moderado". Mas o mesmo não se pode dizer da chuva. "Eventualmente, podemos ter alguns avisos de precipitação na segunda-feira. No domingo chove, mas sem preocupação com a gravidade", avança Paula Leitão.

Para a próxima semana, as previsões são de aguaceiros fracos em todo o território, mais prováveis na região norte e centro, mas, de uma maneira geral, pouco intensos. "No fim de semana volta a haver chuva, que pode ser forte".