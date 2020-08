Farto de chuva e ansioso pelo sol de agosto? Sábado já tem motivos para sorrir

Se esta quinta-feira a chuva o privou de um bom mergulho na praia, a boa notícia é que no sábado já poderá retomar os seus planos.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta sexta-feira deverão registar-se ainda períodos de chuva fraca no Norte e Centro até meio da tarde e alguma nebulosidade a pairar sobre o território continental (nem l Algarve escapa). As temperaturas mínimas também vão descer a Norte e Centro, com uma "pequena subida no Sul".

"Períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado nas regiões do Centro e Sul até meio da manhã, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da tarde. Períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos nas regiões Norte, Centro e Alentejo até meio da tarde", pode ler-se no site do IPMA a propósito desta sexta-feira.

Em Lisboa a temperatura deverá variar entre 19º C e os 28º C, no Porto entre 14º C e 24º C e em Faro entre 19º C e 30º C.

Mas, para sábado, a história é outra. Segundo as previsões publicada no site do IPMA, o céu já estará pouco nebulado (só no litoral a norte do cabo Raso) ou limpo e as temperaturas máximas vão subir, com destaque para Faro onde os termómetros já poderão atingir os 33 graus (tal como em Beja, Évora e Castelo Branco).

Além disso, o melhoria do estado do tempo vai continuar a sentir-se no domingo, com o céu a apresentar-se "geralmente limpo, apresentando períodos com nebulosidade no litoral a norte do Cabo Carvoeiro até início da manhã" e a verificar-se uma "pequena subida de temperatura", num dia em Lisboa deverá registar entre 18º e 29º C, Porto entre 14º e 26º C e Faro entre 21º e 34º C. Um tendência que deverá continuar, pelo menos, até final da próxima semana, para alívio dos muitos portugueses que escolheram a segunda quinzena de agosto para fazerem férias na praia, no sul do país.