Fadista Cristina Branco envolvida no acidente que vitimou Sara Carreira

Do acidente de viação na A1 que vitimou a filha de Tony Carreira resultaram três feridos: o namorado da cantora, Ivo Lucas, que se encontra hospitalizado em estado grave, e uma mulher e a sua filha. Trata da fadista Cristina Branco, avança o JN.

Após o acidente, a fadista foi encaminhada para o Hospital de Santarém. Recebeu alta cerca das 01:30 deste domingo, apurou o DN junto de fonte hospital.

O marido da fadista, Tiago Salazar, escritor e jornalista, deu conta do que se passou nas redes sociais. "Ontem morreu a filha do Tony Carreira a quem, sem o conhecer, só posso expressar a minha dor solidária. Podia ter morrido a minha filha mais nova e a sua mãe. Efetivamente estiveram as duas envolvidas no choque em cadeia na A1 em Santarém".

Ivo Lucas, namorado de Sara Carreira, ficou ferido com gravidade nesta colisão, entre Santarém e o Cartaxo (km 61). Encontra-se "num estado delicado" e "vai ser operado em breve", esclarece a agência do ator e cantor.