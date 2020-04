Facebook apoia jornalismo na Europa com 3 milhões de euros

O Facebook e o European Journalism Centre (EJC) - através do Facebook Journalism Project (FJP) - acabam de lançar um fundo de três milhões de dólares para apoiar meios de comunicação locais e regionais, e jornalistas nas comunidades. O fundo de emergência irá apoiar jornalismo próximo das comunidades, e também cobrir necessidades críticas do negócio, ajudando a facilitar a cobertura noticiosa da pandemia de coronavírus.

Este anúncio chega uma semana depois de o Facebook já ter lançado um programa semelhante nos EUA e de ter anunciado um fundo global de 100 milhões para ajudar os media em crise à volta do mundo.

Agora, o EJC vai dar prioridade a bolsas para entidades de pequena e média dmensão apoiando as comunidades mais afectadas. As candidaturas abrem no dia 16 de abril e haverá três levas de bolsas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Fundo de Engagement garantirá bolsas de cinco mil euros para ajudar os media locais nas suas comunidades - em iniciativas concretas: uma newsletter, um fact-checking, dados ou eventos online. Aqui podem concorrer os freelance.

O Fundo de Emergência serão bolsas de dez e 20 mil euros dando auxílio financeiro ao negócio em crise. estas bolsas podem ser usadas para reestabelecer receitas perdidas, financiar alternativas à distribuição e cobrir custos de organização - por exemplo, a contratação de freelancers.

O Fundo de Inovação dará bolsas de 50 mil euros para facilitar a inovação na cobertura jornalística - com potencial de escala. Estas bolsas podem ser usadas para trabalhos colaborativos entre vários meios locais.

A prioridade será para pequenas e médias organizações mediáticas com ligação à comunidade e e jornalistas que abranjam a diversidade de públicos. O foco especial será nos meios mais afetados pelas consequências para os media do coronavírus.