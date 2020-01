Euromilhões vai ficar ainda mais "excêntrico"

Se esse valor de 200 milhões de euros for atingido, pode manter-se durante cinco sorteios consecutivos sem que o primeiro prémio seja atribuído. Mas, caso o jackpot de 200 milhões saia, no ciclo seguinte o valor máximo aumentará para 210 milhões - e o mesmo mecanismo será repetido, sucessivamente, em parcelas de 10 milhões, até atingir o montante máximo de 250 milhões.



Para além desta grande novidade, a nova vida do Euromilhões conta também com a probabilidade de ocorrerem jackpots mais elevados e frequentes e com a realização anual de três sorteios promocionais de Super Jackpot Mínimo Garantido, que irão oferecer prémios no valor de 130 milhões de euros (ou aproximado), anuncia em comunicado a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, um dos dez operadores europeus do jogo.

O primeiro sorteio deste formato irá acontecer no dia 4 de fevereiro de 2020 (o registo de apostas tem início a 29 de janeiro, com um novo bilhete e uma nova imagem, embora se mantenham válidos os atuais bilhetes) e, para celebrar a semana de lançamento, realizar-se-á, no dia 7 de fevereiro, o 1º Super Jackpot Mínimo Garantido do ano, no valor de 130 milhões de euros, cujas apostas podem ser efetuadas a partir do dia 1 de fevereiro.



Apesar das novidades, a dinâmica de jogo mantém-se igual: o jogador continua a ter de escolher 5 números (de 1 a 50) e duas estrelas da sorte (de 1 a 12); o valor por aposta simples mantém-se nos 2,50€ (2,20€ = 1 aposta Euromilhões + 0,30€ aposta M1LHÃO); e as probabilidades de prémio são as mesmas, ou seja, de 1 em 13, refere o comunicado.



Curiosidades e factos sobre o Euromilhões

O Euromihões foi lançado a 13 de fevereiro de 2004, em Espanha, França e Inglaterra. Chegou a Portugal, Irlanda, Áustria, Bélgica, Suíça e Luxemburgo, a 2 de outubro do mesmo ano

O primeiro sorteio realizou-se em Portugal no dia 8 de outubro de 2004.

A 24 de setembro de 2016, foi lançado um novo jogo exclusivo para as apostas efetuadas no Euromilhões em Portugal: o M1LHÃO (o 1º sorteio deste jogo realizou-se a 30 setembro).

Este jogo tem características comuns em todos os países: na fórmula de jogo (5/50 números + 2/12 estrelas), no valor da aposta (€2,20) e nas categorias de prémios.

Em Portugal, logo no início, entre os anos de 2004 e 2005, transformou-se no jogo social com maior notoriedade espontânea: 92% da população adulta portuguesa colocava o Euromilhões como primeira referência de jogo a dinheiro.

Em 2018, o Euromilhões representou 805 milhões de euros das vendas brutas dos jogos sociais.

Os resultados revertem para as Boas Causas, sendo uma das principais fontes de financiamento das políticas sociais do Estado, em áreas como a saúde, solidariedade social, desporto ou cultura.

No dia 17 de janeiro de 2020, foi atribuído o 3º maior primeiro prémio em Portugal, desde o lançamento do jogo: cerca de 100,8 milhões de euros, no distrito de Lisboa. Este valor apenas foi ultrapassado pelos prémios atribuídos em outubro de 2014 - 190 milhões de euros no distrito de Castelo Branco - e em novembro de 2015 - cerca de 163 milhões de euros, no distrito de Coimbra

Até hoje, foram já 70 os primeiros prémios do Euromilhões registados em Portugal.