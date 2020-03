Está a nevar no interior centro e norte. Há distritos sob aviso amarelo

Quase a entrar em abril, uma parte de Portugal acordou esta terça-feira com neve. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já tinha colocado dois distritos - Guarda e Castelo Branco - sob aviso amarelo devido à provável queda de neve mas esta manhã mais distritos acordaram com a neve a cair, casos de Viseu, Vila Real e Bragança. Nas redes sociais estão a ser publicadas fotos e vídeos da neve que cai em muitas localidades do pais.

É o caso de Viseu.

No Fundão também a neve está a cair com alguma intensidade.

O município de Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real, colocou uma imagem no instagram e até pede às pessoas para ficarem em casa e registarem em imagens a neve.

Os sites dedicados à meteorologia têm dado conta que o interior norte e centro vão ter um dia em que a queda de neve é fruto de uma frente fria na Península Ibérica. A massa de ar polar está a afetar vários países da Europa, com a a neve a cair em plena Primavera.

Para estes dias, e até amanhã, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Évora, Setúbal, Beja e Portalegre vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoadas entre as 11:00 e as 18:00 de hoje.

Os distritos de Castelo Branco e da Guarda estão sob amarelo até às 00:00 de quarta-feira por causa da queda de neve dispersa acima de 800/1000 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para 1200 a 1400 metros ao longo do dia de hoje e aumentando de intensidade a partir da tarde.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje nas regiões do norte e centro do continente céu muito nublado, sendo por nuvens médias e altas até início da manhã.