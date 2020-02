Esfaqueamento em Braga faz subir tensão entre antifascistas e nacionalistas

O esfaqueamento de um homem de 22 anos em Braga por outro indivíduo de 30 anos foi motivado, segundo os intervenientes, por diferenças políticas que se têm agudizado nos últimos meses. A vítima do esfaqueamento é elemento do Escudo Identitário, uma organização nacionalista de extrema-direita, enquanto o autor confesso, que alega ter agido em legítima defesa, é o porta-voz da Frente AntiFascista de Braga, um grupo de ativistas de extrema-esquerda.

O caso aconteceu na Rua Nova da Estação, na freguesia de Maximinos, em Braga, quando eram cerca das 22.30 de quinta-feira. Estiveram envolvidos Jonathan da Costa, elemento da Frente AntiFascista, e um grupo de membros do Escudo Identitário. Dizem ambas as fações políticas que se trata de mais um caso. "Estas situações não estão apenas a se repetir, como verificamos um aumento da violência e dos ataques, o que nos deixa muitos preocupados", lê-se "num comunicado do grupo anti-fascista de Braga, enquanto a parte oposta, o Escudo Identitário, refere também que já houve outros episódios de violência: "Todas estas situações já foram comunicadas às autoridades e esperamos agora que, finalmente, haja consequências." Jonathan da Costa também se queixou às autoridades de agressões neste caso e alegou legítima defesa.

Na quinta-feira, a ​​​​​​vítima, que está ligada ao grupo nacionalista de extrema-direita, sofreu uma perfuração na zona do abdómen produzida por uma navalha ou um x-ato, foi hospitalizada mas não corre perigo. O agressor aponta que este jovem integrava um grupo de pessoas que o tentou atacar. Jonathan da Costa fugiu do local após o incidente mas contactou a PSP logo depois. Foi identificado e constituído arguido, tendo a PSP informado o Ministério Público da ocorrência.

De acordo com este Núcleo Antifascista, segundo relata em comunicado, os acontecimentos tiveram lugar quando Jonathan "tinha acabado de sair do comboio na estação de Braga e chamou um Uber para poder voltar a casa". O próprio Jonathan relatou ao Jornal de Notícias uma versão idêntica, com a diferença a ser apenas a arma: um x-ato para o grupo, uma navalha, diz Jonathan. "Quando estava a entrar no Uber, um elemento do Escudo Identitário deu um pontapé na porta, fechando a mesma. O nosso militante virou-se e apercebeu-se que estava cercado por um grupo de 9 a 10 indivíduos, sendo que alguns deles se encontravam com a cara tapada", explica o Núcleo Antifascista.

Geraram-se insultos e agressões. "Um deles atirou-se para cima de mim, eram cerca de dez, pelo que em legítima defesa tive de puxar de uma navalha e atingi somente aquele que me tentava manietar para me agredirem em grupo", disse Jonathan.

O núcleo antifascista de Braga diz que esta não foi a primeira vez que este militante sofre "este tipo de ataques por parte de filiados e simpatizantes do grupo de extrema-direita Escudo Identitário", referem, lembrando anteriores episódios em 2016 e 2019. Nos últimos meses, as situações de agressividade entre as partes têm aumentado.

O Escudo Identitário reagiu com uma publicação no Facebook. Acusam o porta-voz da Frente Antifascista de anteriores agressões a elementos do Escudo. Tratam-no como "esfaqueador" e classificam a versão apresentada como mentira. "Deixamos ao vosso bom senso o que pensar destas patranhadas", lê-se na publicação. "Todas estas situações já foram comunicadas às autoridades e esperamos agora que, finalmente, haja consequências", diz o Escudo Identitário que promete manter a sua atividade política: "Não vamos pedir a ninguém autorização para fazer política, não vamos baixar a cabeça perante a infâmia da violência 'antifa'."

A PSP confirma o incidente de quinta-feira, mas não adianta muito mais em relação à violência entre os dois grupos, Segundo o porta-voz da Frente AntiFascista, a Polícia Judiciária, através da Unidade de Combate ao Terrorismo, já tinha sido informada da anteriores episódios de violência envolvendo elementos dois grupos.