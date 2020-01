Encontrado corpo carbonizado em autocaravana incendiada em Ferreira do Alentejo

Polícia Judiciária está a proceder a diligências para identificar o corpo carbonizado que foi encontrado no interior de uma autocaravana em Ferreira do Alentejo

Um corpo carbonizado foi encontrado na quarta-feira numa autocaravana incendiada junto à barragem de Odivelas, no concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, disse esta quinta-feira à Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte, na quarta-feira, às 17:55, através de um alerta de um popular, a GNR "teve conhecimento de que se encontrava uma autocaravana incendiada junto à barragem de Odivelas com um corpo carbonizado lá dentro".

Na sequência do alerta, uma patrulha do Posto de Ferreira do Alentejo da GNR deslocou-se ao local e confirmou a existência de uma autocaravana de matrícula holandesa incendiada num caminho de terra junto à barragem e com um corpo carbonizado.

"A GNR não tem conhecimento do sexo, identidade, nacionalidade e da idade da vítima e contactou a Polícia Judiciária" (PJ), que está a investigar o caso, disse a fonte.

Fonte da PJ adiantou à Lusa que a diretoria do Sul está a investigar o caso e desde esta quinta-feira de manhã que estão duas equipas no local a recolher vestígios.

"A partir da recolha de vestígios", a PJ vai "desenvolver a investigação e fazer diligências no sentido de identificar o corpo e apurar as causas do incêndio e o que se passou", disse a mesma fonte.