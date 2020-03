Enchente na praia de Carcavelos em dia de sol com aulas suspensas

A praia de Carcavelos, no concelho de Cascais, esteve esta quarta-feira à tarde (11 de março) repleta de gente. Na sua maioria jovens. O dia esteve quente e solarengo, convidativo a uma banho no mar e umas horas de exposição ao sol, na areia. O bom tempo atraiu as pessoas e nem o facto de se viver uma situação de epidemia generalizada fez com que os jovens ficassem em casa.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas na região de Lisboa chegaram os 27º, um valor elevado para esta altura do ano.

Praia de Carcavelos , no dia em que foi declarada a pandemia pela OMS © Paulo Spranger/Global Imagens

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A decisão de encerramento de várias faculdades ou de suspensão de aulas presenciais terá influenciado este movimento rumo às praias. As atividades letivas estão suspensas nas faculdades de Medicina e a Universidade de Lisboa também suspendeu as aulas presenciais, abrangendo várias faculdades e institutos.

Já esta quarta-feira de manhã, a Universidade Católica Portuguesa e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa seguiram esta via e anunciaram a suspensão das aulas presenciais, para prevenir a propagação do novo coronavírus covid-19.

As recomendações das autoridades de saúde passam por evitar as concentrações de pessoas e ficar em casa © Paulo Spranger/Global Imagens

As autoridades de saúde recomendam às pessoas que evitem as grandes concentrações, que são centros de potencial contágio. Contudo, a praia de Carcavelos esteve cheia de gente e, a sul e a norte, as esplanadas nas zonas marítimas estiveram também repletas de clientes.