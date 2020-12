Eduardo Cabrita envia carta à viúva de Ihor Homeniuk

A fotografia do encontro de Eduardo Cabrita com a embaixadora da Ucrânia em Portugal

"O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, recebeu hoje a embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna" Ohnivets, para lhe dar nota das decisões tomadas pelo Governo relativas à morte do cidadão Ihor Homeniuk, em março, nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa", diz uma nota do ministério da Administração Interna enviada às redações.

O encontro acontece "na sequência do pedido de condolências transmitido no início de abril à família de Ihor Homeniuk, através da embaixada da Ucrânia em Lisboa, Eduardo Cabrita entregou hoje uma carta destinada à viúva, senhora Oksana Homeniuk, dando-lhe conhecimento da decisão do Governo assumir, em nome do Estado português, a responsabilidade pelo pagamento de uma indemnização", esclarece a mesma nota. A intenção já tinha sido tornada pública esta quinta-feira após a reunião do Conselho de Ministros.

O valor da indemnização à família será determinado pela Provedoria de Justiça. Ihor Homeniuk morreu há nove meses e tem dois filhos menores.

Eduardo Cabrita, através deste comunicado, adianta ainda que explicou quais "as diligências em curso para o apuramento dos factos ocorridos no aeroporto de Lisboa, bem como das respetivas responsabilidades criminais e disciplinares". Três inspetores estão em prisão domiciliária, acusados de homicídio. Uma inspeção da IGAI (Inspeção-Geral da Administração Interna) determinou a abertura processos disciplinares a 12 inspetores do SEF.