É esta noite. A hora está quase a mudar: sempre são menos 60 minutos de "quarentena"

Em Portugal continental, quando for 1h00 da manhã deste domingo, dentro de algumas horas, o relógio deverá ser adiantado para as 2h00. Na Madeira, a mesma coisa, pois a região regula-se com pelas horas do continente.

Nos Açores, porém, é diferente (porque no arquipélago o relógio está atrasado uma hora em relação ao resto do país). Aí o relógio deverá ser adiantado às 00h00 de domingo para a 1h00.

Seja como for, em ambos os casos, o domingo terá menos 60 minutos - e assim sempre são 60 minutos a menos no "dever geral de recolhimento" a que o país está obrigado pelo estado de emergência decretado na sequência do covid-19.

O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o inicio e o fim da hora de verão.