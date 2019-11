Droga em garrafas de leite. GNR apreende mais de 7 mil doses

Seis pessoas foram detidas na quarta-feira no concelho de Ovar, no âmbito de uma investigação de tráfico de droga, informou esta sexta-feira o Comando Territorial da GNR de Aveiro, através do Núcleo de Investigação Criminal de Ovar. Mais de sete mil doses de droga foram apreendidas.

As detenções de quatro homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 30 e os 56 anos, acontecem na sequência de uma investigação, que decorria há mais um ano, na qual foi possível apurar que a droga era proveniente do norte de África e que era dissimulada através de cápsulas que eram colocadas no interior de garrafas de leite. Isso mesmo mostra a GNR no vídeo que disponibilizou:

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na operação, foi ainda possível verificar que as "transações de estupefaciente se procediam, não só em território nacional, como também em Espanha".

Os militares deram cumprimento a 13 mandados de buscas domiciliárias e em viaturas nos concelhos de Ovar, Porto, Vilamoura, Albufeira e Lagos.

Além da droga - 5049 doses de cocaína, 1929 de haxixe, 414 de liamba, 29 charros de liamba -, a GNR apreendeu quatro viaturas, 10 telemóveis, 81 frascos de CBD (canabidiol), "dezenas de embalagens com bolos, aguardente, mel e Nutella" (creme de chocolate) confecionados com canábis, entre outros produtos.

Foram ainda apreendidos 1275 euros e 1360 dirhams (moeda marroquina), seis balanças de precisão e diverso material de corte, confeção e embalamento do estupefaciente.

Em declarações à Lusa,fonte da GNR disse que parte do estupefaciente foi apreendido numa 'smartshop' no Porto.

A mesma fonte referiu que, durante a operação, os militares abordaram uma viatura que transportava bolotas de haxixe escondidas no interior de garrafas de leite.

A investigação criminal contou com a colaboração do Comando Territorial da GNR de Faro

A GNR informa ainda que os suspeitos estão detidos nas instalações da Guarda e que esta sexta-feira vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Aveiro para a aplicação de medidas de coação.

Atualizado às 13:23