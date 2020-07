Detido segundo suspeito da morte do rapper Mota JR

SEF deteve no Porto suspeito de envolvimento na morte do rapper Mota Jr.

Foi detido um segundo suspeito do rapto e homicídio de David Mota, o rapper português conhecido como Mota Jr.,, assassinado no passado mês de março.

"A Polícia Judiciária confirma que, no dia de hoje, foi presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, um segundo suspeito da prática dos crimes de rapto e de homicídio, de que foi vítima o conhecido Rapper Mota Jr.", lê-se no comunicado enviado às redações.

A detenção teve lugar no Reino Unido, no dia 28 de maio e "ocorreu em cumprimento de Mandado de Detenção Europeu, emitido no âmbito de inquérito titulado pelo DIAP de Sintra e cuja investigação se encontra a cargo da Unidade Nacional Contra Terrorismo, da Polícia Judiciária", diz ainda a nota.

O segundo suspeito da morte de David Mota ficou em prisão preventiva.

Está ainda detido outro suspeito da morte do rapper, "presumível coautor, na sequência de detenção concretizada, aquando da chegada a território nacional, em voo proveniente do Reino Unido, no passado mês de maio", informa a PJ.