Detido em flagrante por roubo por esticão a mulher de 88 anos

O Comando Territorial de Setúbal da GNR explica, em comunicado, que a detenção ocorreu no sábado, no decorrer do patrulhamento de proximidade naquela localidade, junto a uma paragem de transporte coletivo de passageiros.

"Os militares avistaram um suspeito a subtrair com violência, mediante um forte esticão, uma carteira a uma idosa, fazendo-a inclusivamente cair e sofrer ferimentos ligeiros numa perna", lê-se no documento.

De acordo com a Guarda, os militares de "imediato" intercetaram e detiveram o homem, tendo recuperado a carteira roubada e prestaram auxílio à vítima, de 88 anos de idade.

O suspeito foi constituído arguido e presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Turno do Seixal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais em posto policial da sua área de residência e proibição de contacto com a vítima.