Derrame de matérias perigosas obriga a evacuação de dois pisos no Hospital do SAMS

Funcionários do Hospital de Aveiro acusados de favorecer funerárias

Médica agredida por utente na urgência do Hospital de Setúbal

Um derrame de matérias perigosas obrigou esta sexta-feira à evacuação de dois pisos no Hospital de SAMS, nos Olivais, em Lisboa, confirmou ao DN fonte do Bombeiros Sapadores de Lisboa, que estão no local a resolver a situação.

Em declarações à Lusa, o comandante do Regimento Sapadores Bombeiros, Tiago Lopes, indicou que "houve uma libertação de gases durante o manuseamento de produtos químicos", situação que causou irritações alérgicas em "três pessoas".

O incidente ocorreu no departamento de Anatomia Patológica do Hospital dos Serviços de Assistência Médico-Social (Sindicato dos Bancários), disse, por seu turno, fonte hospitalar, acrescentando que as três pessoas foram "observadas por precaução", encontrando-se fora de perigo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Não há registo de feridos, mas houve três pessoas que receberam observação hospitalar na sequência de uma reação durante o manuseamento de produtos químicos

Neste momento decorrem operações de recolha de matérias perigosas e de verificação dos "níveis" da qualidade do ar.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 12:20 e foram mobilizados para o local, na freguesia dos Olivais, 32 operacionais e oito veículos.