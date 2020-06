"Conversa Solta" de jovens agricultores em direto esta quinta-feira

O evento conta com um debate com a participação de Nuno Russo, Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural.

As boas vindas serão da responsabilidade de Afonso Camões, administrador do Global Media Group, seguido de Miguel Belo de Carvalho, administrador executivos do Santander Portugal que fará a abertura do evento.



Pelas 10h10 está agendado o debate com a participação, já mencionada, de Nuno Russo, secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural; Firmino Cordeiro, diretor geral da AJAP - Associação dos Jovens Agricultores de Portugal; Henrique Silvestre Ferreira, vencedor do Prémio "Projeto Mais Inovador da Europa" (2016) promovido pelo Parlamento Europeu e Miguel Von Hafe, responsável do Gabinete Agroalimentar do Santander Portugal. A moderação estará a cargo do jornalista Nicolau Santos.

Os Prémios Notáveis Agro Santander 2020 refletem uma iniciativa que visa reconhecer, dar mérito e premiar as empresas e os empresários agrícolas pelo seu trabalho de desenvolvimento e inovação. Estes prémios estão divididos em cinco categorias: Inovação Tecnológica, Empreendedorismo, Sustentabilidade, Exportação e Jovens Agricultores.

Programa completo

5ª Conversa Solta Santander - Jovens Agricultores

9h30 - Abertura

Moderador: Nicolau Santos - Abertura da Sessão

Afonso Camões - Administrador do Global Media Group - Boas vindas

Miguel Belo de Carvalho - Administrador Executivo do Santander Portugal - Abertura

9h50 - Apresentação da categoria JOVENS AGRICULTORES

António Guerreiro de Brito - Presidente do Instituto Superior de Agronomia

VÍDEO de apresentação da Categoria JOVENS AGRICULTORES

10h10 - Debate

Nuno Russo - Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

Firmino Cordeiro - Diretor Geral da AJAP - Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

Henrique Silvestre Ferreira - Vencedor do Prémio "Projeto Mais Inovador da Europa" (2016) promovido pelo Parlamento Europeu

Miguel Von Hafe - Responsável do Gabinete Agroalimentar do Santander Portugal

Moderador: Nicolau Santos

11:40 - Encerramento por Nicolau Santos