Conselho de Ministros. Governo baixa IVA da electricidade

OE 2020. Todos (menos o PS) vão dizer mal. E no fim a proposta passa

O Conselho de Ministros aprovou a IVA da eletricidade de 23% para 13% que vai abranger pelo menos 5,2 milhões de contratos, ou seja, 86% dos contratos, com um impacto estimado de menos 150 milhões de euros/ano para a receita pública.

O anúncio foi feito pelo ministro das Finanças, João Leão, após a reunião desta semana do plenário governamental. João Leão salientou que se trata de cumprir o que ficou determinado na aprovação do Orçamento do Estado deste ano.

A redução do tarifário irá entrar em vigor no dia 1 de dezembro mas, para as famílias numerosas, só em 1 de março de 2021.

Segundo João Leão, a redução abrangerá quem tem potências contratadas até 6,9 kVA (quilowatt ampere). No caso de uma família numerosa, a redução do IVA para 13% será feita sobre todo o consumo até 150 quilowatt-hora (kWh) por mês; nos restantes contratos sobre os consumos até 100 kWh.

