Esta noite, conheça as vagas para o ensino superior e histórias de quem continuou a estudar

Terminada a primeira fase dos exames nacionais, milhares de alunos preparam-se para agora dar os primeiros passos no ensino superior. Antes da candidatura, falta saber se há mudanças no número de vagas disponibilizadas este ano para os diversos cursos, que o DN irá revelar esta sexta-feira, às 23:55. Na edição impressa deste sábado, publica ainda uma grande reportagem sobre o que motiva jovens e adultos a ingressar nas várias universidades e institutos politécnicos do país - quer tenham 18 quer tenham 80 anos.

Os resultados da 1.ª fase são afixados a 3 de agosto e os da 2.º fase a 16 de setembro - já no arranque do ano letivo. As candidaturas ao concurso nacional de acesso ao ensino superior arrancam já no dia 7 de agosto e decorrem até ao dia 23 do mesmo mês.