Conheça a chave que dá 47 milhões de euros

Os números sorteados na noite desta terça-feira foram 18, 31, 32, 38, 48 e as estrelas 4 e 12.

De acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa o primeiro prémio do concurso 097/2019 saiu a um apostador no estrangeiro.

O segundo prémio, de 883.408,71 euros, saiu a um jogador no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, de 51.438,98 euros, vai para quatro apostadores, também no estrangeiro.

O quarto prémio, no valor de 4.025,65 euros, saiu a 25 apostadores, quatro dos quais com aposta registada em Portugal.