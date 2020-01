Condenado a pagar 2200 euros por agressão a árbitro em jogo de infantis

Três adeptos do Brighton detidos por insultos racistas no jogo com Chelsea

Foi no final de um jogo de futebol de infantis que o homem de 48 anos entrou no relvado e agrediu o árbitro. Mais de dois anos depois, o tribunal da Marinha Grande condenou-o, pelos crimes de invasão de área de espetáculo desportivo e ofensa à integridade física qualificada, a multas de 1200 euros - além de ainda ficar obrigado a pagar uma indemnização de 1000 euros ao árbitro. A sentença determinou ainda que fica proibido de frequentar recintos desportivos durante um ano e três meses.

Pela prática do crime de invasão da área do espetáculo desportivo, o Juízo de Competência Genérica da Marinha Grande condenou o homem na pena de 120 dias de multa, à taxa diária de 6 euros (o que dá 720 euros), e na pena acessória de interdição de acesso a recintos desportivos, pelo período de 1 ano e 3 meses.

O Tribunal condenou também o arguido pelo crime de ofensa à integridade física qualificada, na pena de 6 meses de prisão, substituída pela pena de 80 dias de multa, à taxa diária de 6 euros (480 euros), revela uma nota do Ministério Público da Comarca de Leiria.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"No essencial, resultou provado que, em março de 2017, no Campo de Futebol da Portela, sito na Marinha Grande, logo após o fim de um jogo de futebol do escalão infantil, o arguido introduziu-se naquele recinto desportivo e dirigiu-se ao árbitro, agarrando-o pelos colarinhos da camisola e pelo pescoço, abanando-o, tendo sido impedido de continuar por terceiros, que foram em seu auxílio, após o que o arguido ainda tentou voltar a aproximar-se do mesmo", explica o comunicado.

O arguido foi, ainda, condenado a pagar uma indemnização de 1000 euros, por danos morais, ao árbitro ofendido. Somando as condenações a multas e a indemnização, o homem terá de pagar 2200 euros.

A sentença já transitou em julgado, num inquérito que foi dirigido pelo Ministério Público da unidade local da Marinha Grande do DIAP Leiria, coadjuvado pela PSP da Marinha Grande.