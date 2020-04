Colisão entre Alfa Pendular e camião em Santarém provoca um morto e três feridos

Uma colisão entre um Alfa Pendular e um pesado de mercadorias em Santarém fez um morto e pelo menos três feridos esta quarta-feira.

O motorista do pesado de mercadorias acabou por morrer e três passageiros do Alfa Pendular sofreram ferimentos, sendo que um teve mesmo de ser transportado para uma unidade hospitalar, adiantou ao DN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Houve queda de cantonárias para a via e, embora a energia já tivesse sido cortada, as cantonárias, de 25 mil watts, encontraram-se ainda em indução, o que retardou a chegada ao veículo por parte das equipas de bombeiros e de emergência.

O acidente aconteceu na passagem de nível do Peso, uma passagem de nível com guarda mas com cancelas automáticas, junto à ponte da Asseca, na freguesia de Vale de Santarém.

O alerta foi dado às 18.56.

A circulação na Linha do Norte está interrompida nos dois sentidos, não existindo ainda previsão para a reabertura da ferrovia.

No local encontram-se os bombeiros municipais e os voluntários de Santarém, a PSP e a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Santarém.

A fonte da CP, que recolheu informação junto da Infraestruturas de Portugal, adiantou que o mecanismo automático da passagem de nível estava a funcionar.

A empresa, acrescentou, está a tentar assegurar meios rodoviários alternativos para fazer o transporte dos passageiros até Lisboa.

em atualização