Circulação na linha azul do Metro de Lisboa restabelecida

Queda do teto do metro faz quatro feridos. Inquérito foca obras na Praça de Espanha

Medina garante que túneis do metro "estão seguros"

De acordo com um comunicado divulgado, "estão reunidas as condições técnicas e de segurança para a reposição da normal circulação" na linha azul "a partir das 23:00".

A linha azul liga as estações da Reboleira, no concelho da Amadora, e de Santa Apolónia, no concelho de Lisboa.

Em comunicado, a empresa agradece aos utentes: "O Metropolitano de Lisboa agradece aos seus clientes a compreensão manifestada durante o período de encerramento temporário do troço Laranjeiras/Marquês de Pombal da linha Azul em que os trabalhos decorreram, reafirmando o seu esforço no sentido de continuar a promover a mobilidade sustentável, seguindo os melhores padrões de segurança, rapidez e qualidade."