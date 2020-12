Retomada a circulação na Linha Azul do Metro de Lisboa

A circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa foi retomada, depois de ter estado interrompida desde as 15:40, devido a doença súbita de um passageiro no interior de um comboio na estação de S. Sebastião, informou à Lusa a empresa.

Pelas 16:30, fonte do Metropolitano de Lisboa disse que, após o incidente, a circulação foi retomada pelas 16:15 entre as estações de S. Sebastião e Reboleira, mas mantém-se interrompida entre S. Sebastião e Santa Apolónia.

No site do Metropolitano de Lisboa, é indicado que a circulação está "normal" na Linha Azul.

Atualizado às 18:26