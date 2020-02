Vem aí alguma chuva mas a próxima semana será mais quente

Depois de uma semana em que as nuvens e a chuva alternaram com períodos de céu limpo, para o fim de semana que se aproxima é esperado céu com alguma nebulosidade, com abertas nas regiões do Sul e do Algarve.

A chuva regressa no domingo e prolonga-se até segunda-feira, "a partir de então espera-se uma semana sem chuva e mais quente, principalmente devido à ausência de nebulosidade", de acordo com Patrícia Gomes, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para sábado não é esperada precipitação, mas no domingo a situação meteorológica altera-se com a aproximação de uma superfície frontal fria.

A partir do meio da manhã de domingo haverá precipitação na região do Minho e do Douro litoral e "gradualmente, durante a noite de domingo para segunda-feira e durante a manhã, a superfície frontal fria irá atingir o restante território e haverá chuva em todo o país", acrescenta a meteorologista.

No entanto, no Baixo Alentejo e Algarve é pouco provável que chova na segunda-feira, de acordo com o IPMA.

Ainda durante o fim de semana, o vento será fraco, mas ficará mais intenso no Litoral Norte e Centro, onde poderá ser por vezes forte nas terras altas, onde se esperam rajadas na ordem dos 65 quilómetros por hora.

Também no sábado irá registar-se um aumento da agitação marítima na costa ocidental, o que poderá levar à emissão, pelo IPMA, do aviso amarelo.

Esperam-se ondas "entre quatro a cinco metros" no Litoral Norte e Centro entre a manhã e o final da tarde de sábado.

Não se esperam alterações significativas nas temperaturas ao longo do fim de semana.