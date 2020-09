Chegou o outono. Vem com mais frio e chuva do que é normal

O outono chega às 14.31 desta terça-feira e traz consigo mais frio e chuva do que é normal para a primeira semana da estação, de acordo com a previsão alargada do Instituto Português do Mar e Atmosfera.

Para a primeira semana de outono, o IPMA prevê valores abaixo do normal em termos de temperatura (-6 a -1° C) "para praticamente todo o território, em especial no interior Centro e Alto Alentejo". Por outro lado, a precipitação total semanal deverá apresentar "valores acima do normal (0 a +30mm) para alguns locais da região Norte".

Na semana seguinte, as temperaturas vão continuar um pouco abaixo do normal (valor entre -1 a 0° C) em "alguns locais das regiões Norte e Centro", mas com a chuva a apresentar valores abaixo do normal em "(-10 a 0mm) para alguns locais das regiões Centro e Sul".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nos próximos dez dias, Lisboa deverá ter a temperatura máxima mais baixa esta sexta-feira (21º C) e a mais alta nos dois primeiros dias da próxima semana (27º C). Cenário idêntico deverá verificar-se no Porto, que esta sexta deverá registar máximas de 19º C, enquanto esta terça-feira e nos dois primeiros dias da próxima semana vai atingir os 23º C.

Norte e Centro mais afetados

Neste primeiro dia de outono, o dia é de "muita nebulosidade com precipitação localmente intensa e com trovoadas no Norte e Centro, e céu pouco nublado no Baixo Alentejo e Algarve".

Nas regiões Norte e Centro, as mais afetadas pelo mau tempo, é a partir da tarde, precisamente quando muda a estação do ano, que os períodos de chuva ou aguaceiros se vão tornar mais intensos, podendo ser "ocasionalmente acompanhados de trovoadas".

Na zona da Grande Lisboa, o céu terá "períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado a partir da tarde", estando prevista a "possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou

aguaceiros fracos".

Na região Sul, o céu deverá apresentar-se "geralmente pouco nublado nas regiões do interior até meio da manhã e no Baixo Alentejo e Algarve", podendo haver "períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte de Sines até início da manhã, e aguaceiros no Alto Alentejo a partir do meio da tarde".

Relativamente a temperaturas, para o Porto estão previstas mínimas de 15º C e máximas de 23º C. Em Lisboa estará um pouco mais de calor, com a temperatura a variar entre os 17º C e os 25º C.

Quarta-feira de chuva e quinta de frio

Para esta quarta-feira, o cenário será semelhante, com o IPMA a prever "muita nebulosidade, com precipitação localmente intensa e trovoadas no Norte e Centro" e "uma pequena descida da temperatura máxima no Centro e Sul".

Na quinta-feira haverá "períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde nas regiões Centro e Sul" e "períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos, sendo pouco prováveis na região Sul a partir da manhã". Também está prevista uma "pequena descida de temperatura, em especial da mínima".

O que é o equinócio de outono?

Neste ano, o outono começa exatamente às 14.31 desta terça-feira. É este instante que marca o início do outono no hemisfério norte. Esta estação prolonga-se até ao próximo solstício que ocorre no dia 21 de dezembro às 10.02, como refere o Observatório Astronómico de Lisboa.

Trata-se do instante em que o Sol, no seu movimento anual aparente, passa no equador celeste, o que significa o início do tempo frio.

"No equinócio a duração do dia é cerca de 7 minutos maior do que a duração da noite. Só uns dias mais tarde, quando o Sol tiver uma declinação um pouco menor, teremos a duração da noite e do dia efectivamente iguais. Isso acontecerá no dia 25 de setembro de 2020, em que haverá muito perto de 12 horas de luz solar directa no solo. Nesse dia o disco solar nasce às 07:27:14 horas e põe-se às 19:28:12 horas (em Lisboa), diferindo a duração do dia e da noite em apenas 58 segundos", conforme explica o Observatório Astronómico de Lisboa.