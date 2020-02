Centenas protestaram em Lisboa contra o racismo e a violência policial

Centenas de pessoas desceram esta tarde a Avenida da Liberdade, em Lisboa, gritando palavras de ordem contra o racismo e a violência policial, sob o olhar atento dos agentes da PSP à frente da manifestação e as carrinhas do Corpo de Intervenção a acompanhar pelas ruas laterais. Segundo a polícia, o protesto contou com 500 a 600 manifestantes.

O protesto ocorreu na sequência do recente caso de Cláudia Simões, na Amadora, e foi convocado por vários movimentos antirracistas e antifascistas. Estão ainda bem frescas na memória as imagens de há um ano quando outra manifestação no mesmo local, na sequência das agressões no bairro da Jamaica, acabou com pedras e tiros.

Na manifestação participaram as deputadas Beatriz Dias, do Bloco de Esquerda, e Joanice Katar Moreira, eleita pelo Livre mas a quem o partido retirar-lhe a confiança política. Também a ex-deputada do PCP, Rita Rato, esteve no protesto, a título individual.

No protesto esteve também a mãe de Claúdia Simões, Maria Simões, que veio de Angola para apoiar a filha. Tem um cartaz onde se lê: "Sou a mãe da vítima torturada pelo agente da PSP (...) Espero Justiça urgente. Sejam solidários com o ato racial. Falamos a mesma língua. Ajudem-me por favor".

A mãe de Cláudia Simões está na manifestação. © Valentina Marcelino

A manifestação, que começou no Marquês de Pombal, terminou no Largo de São Domingos, junto ao monumento em memória dos milhares de judeus mortos, vítimas da intolerância e do fanatismo religioso.