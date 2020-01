Táxi roubado cai ao rio Tejo junto ao Parque das Nações

Lisboa. PSP com especial atenção aos condutores sob influência de álcool ou de drogas

Um carro caiu ao rio Tejo entre marina da Expo e Cais da Matinha, na zona do Parque das Nações, em Lisboa, confirmou ao DN fonte do Regimento de Sapadores de Lisboa, que foram mobilizados para o local e já localizaram a viatura.

O alerta foi dado às 5.05.

Segundo disse fonte da Capitania do Porto de Lisboa ao DN, não foram encontradas pessoas no interior da viatura e não há registo de desaparecidos relacionados com este caso.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O carro terá sido abandonado junto ao rio, mas desconhece-se o que o terá feito cair no Tejo.

Segundo fonte da Polícia Marítima em declarações à Lusa, trata-se de uma viatura de táxi que tinha sido furtada na Avenida D. João II, em Moscavide. A queixa do roubo já tinha sido apresentado ao Comando Metropolitano de Lisboa.

No local estão uma equipa de mergulhadores do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, uma lancha do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), a PSP e a Polícia Marítima.

em atualização