Carnaval quente. Termómetro sobe nos próximos dias

Este ano, o Carnaval não vai ser molhado e não será necessário cancelar desfiles, como tem acontecido noutras alturas. As crianças também não irão precisar de usar um casaco muito quente por cima da máscara. O tempo já está a aquecer e a tendência é que as temperaturas se mantenham (e subam) até terça-feira - o único dia em que poderá cair precipitação, mas só no Litoral Norte e Centro.

"Há uma fraca possibilidade - probabilidade até 35 por cento - de alguma precipitação no Litoral Norte e Centro, mas o mais provável é que não chegue a chover", de acordo com Madalena Rodrigues, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O fim de semana de Carnaval terá temperaturas elevadas em todo o país - os termómetros vão chegar aos 23 graus na região do Vale do Tejo e no Sul de Portugal Continental.

No dia 25, dia de Carnaval, o tempo arrefece - há uma descida da temperatura máxima entre os três e os cinco graus - mas "como as temperaturas têm estado altas para esta época do ano, não irão descer além dos 19 graus", segundo o IPMA.