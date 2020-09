Calor coloca 11 distritos em aviso amarelo. Lisboa pode chegar aos 37º C

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) coloca 11 distritos em aviso amarelo devido às elevadas temperaturas máximas previstas para os próximos dias de quinta e sexta-feira.

Entre as 12.00 de quinta-feira, dia 3, e as 18.00 de sexta-feira, dia 4, os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Santarém e Viana do Castelo devem registar um tempo muito quente, com temperaturas a aproximarem-se dos 40º C. Lisboa pode atingir os 37º C e Évora chega aos 38º C. Beja e Santarém são igualmente distritos com previsão de temperaturas a rondar os 38º C.

No Litoral Norte, em distritos como Porto e Viana do Castelo, as máximas não atingirão os mesmo valores, rondando os 30º.

De acordo com as informações do IPMA, estes 11 distritos devem registar uma "persistência de valores elevados da temperatura máxima" ao longo do período do aviso amarelo.

Os distritos situados no interior, com exceção do Alentejo, escapam a este aviso, com Bragança, Vila Real, Castelo Branco, Guarda, Portalegre, Faro, e Viseu a estarem no verde.

O aviso amarelo é o mais baixo da escala, com o laranja e o vermelho a representarem maior perigo. Neste caso da temperatura alta, o alerta é amarelo já que o período em causa não ultrapassa 48 horas.

Para esta quarta-feira, o IPMA indica que a temperatura já deverá ter uma subida - Lisboa tem uma máxima prevista de 33º C.