Bombeiros de Borba agredidos no quartel

"Hoje calhou-nos a Nós!!!" é o título do post do Facebook em que os Bombeiros Voluntários de Borba relatam o ataque que sofreram na madrugada deste sábado dentro do próprio quartel, por um grupo de "pessoas". Ao DN, o comandante da corporação, Joaquim Branco, confirma que há dois bombeiros voluntários feridos.

Segundo o comandante, o ataque deste grupo de 20 pessoas parece ter sido desencadeado pelo facto de um pedido de socorro para uma pessoa inconsciente, efetuado por volta da 0:30, ter sido remetido para o 112. Depois de responder que era necessário ativar o Sistema Integrado de Emergência Médica, uma das pessoas do grupo "agrediu o elemento com dois murros" e, depois de os bombeiros fecharem a porta, os agressores partiram os vidros, projetando pedaços partidos contra outro elemento que assistia o colega ferido, afirmou Joaquim Branco. O grupo terá ainda invadido o quartel e perseguido outros bombeiros. Só quando foi pedida a ajuda da GNR, é que os agressores saíram do quartel.

O comandante Joaquim Branco assegura que as lesões dos dois bombeiros "não são graves", mas que frisou que ficaram "muito afetados psicologicamente".

Quanto ao facto de no post do Facebook aparecer a palavra pessoas entre aspas, para designar os agressores, o comandante diz que "é normal" quando "existe raiva no momento em que há pessoas agredidas física e psicologicamente" e quando se instala um "espírito de injustiça". "Estamos aqui para ajudar as pessoas e não para ser confrontados com estas situações".