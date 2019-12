Bombeiros combatem incêndio em prédio no Instituto de Agronomia

De acordo com a mesma fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, o alerta do incêndio no interior do recinto do Instituto Superior de Agronomia, na Tapada da Ajuda, foi dado às 22:26.

No combate ao incêndio no edifício, que se encontra emparedado, estão 22 elementos do Regimento, apoiados por sete viaturas.

O prédio que se encontra em chamas fica dentro do Instituto Superior de Agronomia, um conjunto que está classificado como património de interesse público pelo Direção-Geral do Património Cultural desde 2002 (da rua do Sítio ao Casalinho da Ajuda até à Rua Vieira da Natividade, em Alcântara). Situa-se a alguns metros do Observatório Astronómico de Lisboa, um edifício do século XIX.

