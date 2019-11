Bebé encontrado no lixo "sem roupa nem agasalho". MP investiga

O recém-nascido que foi encontrado esta terça-feira no interior de um caixote do lixo em Lisboa, e foi depois transportado para o Hospital D. Estefânia, está "clinicamente bem" e "estável". De acordo com fonte oficial daquele estabelecimento hospitalar, o bebé continua "sob vigilância" na unidade de cuidados intensivos do hospital pediátrico.

Foi instaurado um in´quérito relacionado com a matéria, confimou o Ministério Público ao DN. A investigação está na tutela do DIAP de Lisboa (Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa).

De acordo com fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) à agência Lusa, "um recém-nascido foi encontrado ao final da tarde [de terça-feira] por um sem-abrigo no interior de um caixote do lixo, ainda com vestígios do cordão umbilical", na Avenida Infante D. Henrique, em Lisboa, perto da discoteca Lux Frágil.

"Foi transportado para o Hospital D. Estefânia num estado de fragilidade, mas com vida", acrescentou a mesma fonte.

O bebé foi encontrado "sem roupa nem agasalho", explicou o comissário do comando metropolitano da PSP de Lisboa André Serra.

O choro ou gemidos do recém-nascido chamaram a atenção de um sem-abrigo que estava na zona, junto à discoteca Lux, acrescentou a mesma fonte. Uma outra pessoa ajudou a retirar a criança, ainda com vestígios do cordão umbilical, do caixote do lixo, agasalhando-o antes da chegada do INEM.

"Podemos estar perante uma situação de infanticídio ou [exposição ao] abandono", esclareceu o comissário. "A motivação não é conhecida."

A PSP não recebeu qualquer contacto com informações adicionais sobre o caso depois de ter sido tornado público.

A criança, do sexo masculino, deverá ser entregue aos cuidados de uma instituição do Estado, adiantou André Moura.

O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.

(Notícia publicada dia 5, às 23:33, e atualizada esta quarta-feira, dia 6, às 11:56)