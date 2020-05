Autoridades procuram menina desaparecida no concelho de Peniche

Uma criança de 9 anos está desaparecida na freguesia da Atouguia da Baleia, concelho de Peniche, no distrito de Leiria, desde a manhã de quinta-feira, estando a decorrer buscas.

Fonte do Comando-Geral da GNR disse à Lusa​​​ que estão a ser usados cães pisteiros nas buscas para encontrar a criança. A menina é filha de pais separados, que partilhavam a guarda. Neste momento, estava em casa do pai e da madrasta.

Segundo as informações disponíveis, o alerta foi dado pelo pai, que não terá encontrado a criança na cama quando a foi acordar na manhã de quinta-feira.

"As buscas foram efetuadas na Atouguia da Baleia, mas hoje o perímetro deverá ser alargado", disse a mesma fonte.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria disse à Lusa que o alerta foi dado às 20:30 de quinta-feira. As autoridades efetuaram ainda ontem diligências para descobrir o paradeiro da criança. No local, além da GNR, estiveram também elementos da Polícia judiciária.

© CARLOS BARROSO/LUSA

As buscas foram retomadas esta manhã, com a ajuda dos Bombeiros Voluntários de Peniche.

De acordo com a informação da página da Autoridade Nacional da Proteção Civil, estão a participar nesta operação 67 operacionais, apoiados por 22 viaturas.